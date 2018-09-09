В Одесской области город на целый месяц отключат от газа

В Одесской области районный центр Рени и два села – Долинское и Лиманское – целый месяц останутся без газоснабжения. Об этом стало известно по итогам совещания в мэрии Рени, которое состоялось во вторник, 11 сентября.

От газа населенные пункты отключат 17 сентября, а вернут обратно – 19 октября.

Отмечается, что отключение связано со строительством объездной дороги вокруг Рени. Магистральный газопровод, через который природный газ поступает в райцентр, проходит под этой трассой, что, как считают специалисты, небезопасно, поэтому было решено продолжить его в другом месте.

При этом власти города и района настаивали, чтобы эти работы были произведены весной, но Одесагаз и подрядчик строительства дороги Ростдорстрой затянули решение проблемы до осени.

Также горожан предупредили, что газовые плиты, работающие на природном газе, нельзя подключать к баллонам со сжиженным газом, потому что у них сопла разного диаметра. В случае такого подключения может произойти взрыв.