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В Мининфраструктуры назвали самые пунктуальные украинские авиакомпании

В Мининфраструктуры назвали самые пунктуальные украинские авиакомпании

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний за август этого года.

Соответствующая инфографика размещена на сайте министерства.

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Отмечается, что в августе 76,3% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполнены вовремя.

Так, регулярность отправления рейсов авиакомпании «Роза ветров» составляет 92,7%; Мотор-Сич – 86,7%; Международных авиалиний Украины – 76,8%; Азур Эйр Украина – 75%; Анда эйр – 69%; Фанейр – 59,4%, Атлас Джет Украина – 53,3%, ЯнЕИР ЛТД – 51%, Браво – 50%, Скай АП – 46,8%.

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Министерство обнародовало рейтинг регулярности отправления рейсов иностранными компаниями из аэропортов Украины. В частности, пять авиакомпаний выполнили 100% рейсов вовремя. Это – AIR ARABIA, ALITALIA, AIR MALTA, BULGARIA AIR, QATARWAYS.

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В целом 76,6% рейсов иностранных авиакомпаний из аэропортов Украины в августе отправлены вовремя.

В августе 2018 года из аэропортов нашей страны украинские авиакомпании осуществили 5219 авиарейсов, иностранные – 2874.

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По материалам УКРИНФОРМ
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