Гриневич объяснила, почему частные вузы не получают госзаказ

Законом о высшем образовании определено, что частные высшие учебные заведения могут претендовать на государственный заказ, если их выбирают абитуриенты с высокими баллами ВНО, но для выполнения этой нормы необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс.

Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич на встрече в Европейской бизнес асоциаци.

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«Мы еще в 2014 году заложили в закон о высшем образовании, что частные учебные заведения могут претендовать на государственный заказ и к ним могут идти места государственного заказа. Но каждый год Бюджетный кодекс это не предусматривает и не включает. И в настоящее время мы снова ведем диалог с Министерством финансов», – сказала Гриневич.

Она отметила, что каждый год эта инициатива не включалась в Бюджетный кодекс по разным причинам. Также, по ее словам, существует и сопротивление этой новации со стороны государственных вузов, которые опасаются потерять государственные средства, если абитуриенты с высокими баллами ВНО выберут частные учебные заведения.

Так, на встрече был приведен пример Украинского католического университета, который в этом году выбрали абитуриенты с высокими баллами ВНО, поступающие на IT-специальности.

Впрочем, по словам Гриневич, принцип «деньги за абитуриентом” не будет распространяться на все частные вузы.

«Мы можем дать целый ряд требований к частным университетам с конкретными показателями университетов, которым может быть доступен такой государственный заказ», – отметила Гриневич.

Кроме этого, по словам министра образования, по поводу возможности получения госзаказа частными учебными заведениями необходима также и позиция общества и бизнеса, который заинтересован в выходе на рынок труда высококвалифицированных работников.

«Закон это предусматривает, но он не выполняется Бюджетным кодексом. Нужны изменения в Бюджетный кодекс… Нужна адвокация от заинтересованных групп общества. Нам говорят, что мы адвокаты частных учебных заведений и частных школ, вместо того, чтобы думать о государственном образовании. Хотя это мизерное количество средств по сравнению с миллиардами, которые мы тратим на образование», – сказала Гриневич.

Гриневич отметила, что принцип «деньги за ребенком» заложен в закон об образовании и в отношении общеобразовательных школ. По ее мнению, если удастся реализовать его, внеся изменения в Бюджетный кодекс, этот процесс, соответственно, распространится и на дошкольное, и на высшее образование.