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В Корее могут запретить iPhone

В Корее могут запретить iPhone

Корейский институт передовых технологий обвиняет компанию Apple в нарушении ее патентов, связанных с технологическим процессом FinFET, — пишет Gizchina.

В данный момент правительство Южной Кореи начало соответствующее расследование, в ходе которого выясняется, действительно ли Apple незаконно использовала принадлежащие Корейскому институту передовых технологий патенты.

Если в процессе расследования этому найдут доказательства, то различные устройства Apple, включая флагманский смартфон iPhone X, могут запретить продаваться на территории Южной Кореи.

Предварительные данные указывают на то, что дело может завершиться не в пользу Apple. Помимо iPhone X запрет может быть наложен на iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также на несколько последних моделей iPad и iPad Pro.

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По материалам Hubs
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