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В Запорожье двух чиновников подозревают в хищении 146 миллионов гривен

В Запорожье двух чиновников подозревают в хищении 146 миллионов гривен

В Запорожье двух чиновников подозревают в незаконной продаже имущества предприятия, стоимостью в 146 миллионов гривен, которое было в залоге государственного банка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, одним из подозреваемых является арбитражный управляющий, ликвидатор одного из акционерных обществ, а также должностное лицо “Украинской универсальной биржи”.

Так, арбитражному управляющему сообщили о подозрении по статье “присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах”, а сотруднику биржи инкриминируют статью о злоупотреблении полномочиями в целях извлечения неправомерной выгоды.

Между тем, стало известно, что один из подозреваемых – арбитражный управляющий, сумел скрыться, и его объявили в розыск. В свою очередь, представитель “Украинской универсальной биржи” был отстранен от работы.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье группу мошенников, которых подозревают в хищении почти миллиарда гривен за счет залогового имущества одного из госбанков.

По материалам Сегодня
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