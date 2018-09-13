Сколько фактически получают нардепы

Народные депутаты получают в месяц более 32,5 тыс. грн зарплаты. Это в 4,5 раза больше, чем средние зарплаты в Украине.

На самом деле доходы нардепов почти вдвое больше оклада – за счет надбавок и других доплат на депутатскую деятельность, то есть больше 1000 евро, рассказал глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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“В развитых странах зарплата парламентария не может быть выше средней по стране более чем в 3-4 раза. А у нас даже официальные доходы слуг народа (с доплатами) превышают ее в 4,5 раза.

И это при том, что экономическое положение Украины намного хуже, чем у Германии или Польши. Вот когда экономика будет расти не на 2% в год, а на 6-8%, тогда можно поднимать вопрос о росте зарплат нардепов”, – рассказал он.

На свою зарплату нардеп может купить, например, 260 кг отборной свинины или 10 ящиков марочного украинского вина, или за полгода накопить на авто украинского производства, а за 3 года – на 1-комнатную квартиру площадью около 50 кв. м в столичной новостройке.

Зарплаты нардепов меньше, чем у их коллег из стран ЕС. Так, парламентарии Польши получают 2230 евро в месяц, в Латвии – 2448, Словении – 3419.

При этом в Украине средняя зарплата 7,4 тыс. грн (229 евро). В Польше – 752 евро (24 тыс. грн), Латвии – 703 евро (22 тыс. грн), Словении – 1074 евро (35 тыс. грн).