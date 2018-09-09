По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (33,641 млн и 32,681 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 34). Максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 88 активных заявок по доллару на сумму более 66,322 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5000 – 350

28,1200 – 45 000

28,1000 – 3 222

28,0500 – 777

28,0500 – 10 000

28,0500 – 2 000

28,0400 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0500 – 2 000

28,0500 – 3 600

28,0500 – 5 300

28,0500 – 12 000

28,0500 – 10 000

28,0600 – 100 000

28,0600 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0903 грн. (предыдущий 28,1381)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0082 грн. (предыдущий 28,0668)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.