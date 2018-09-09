Межбанк: НБУ остановил коррекцию доллара на уровне 28,00/28,01

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,100 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 54 515,1 млн. грн. к отметке 56 415,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.00 Киева

заметно понизились и обосновались на широком уровне 27,98/28,08 UAH/USD.

Меж тем, к 10.37 безналичный рынок доллара войдя в равновесную торговлю, заметно сузил спред: 28,00/28,03 UAH/USD. Текущая ликвидность «средняя».

Около 11.00 Киева котировки доллара на межбанке упали к 28,00/28,01 UAH/USD. Регулятор немного затормозил откат, выкупая СКВ с платформы Matching по 28,00 UAH/USD.

По состоянию на 11.17 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,00/28,01 UAH/USD, удерживаясь там присутствием на рынке регулятора, пополняющим свои золотовалютные резервы долларовыми излишками.

Динамичное утреннее снижение цен «американца» на межбанке сменившееся зыбкой «рукотворной» стабильностью, сопровождавшейся застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,08 / 28,10

евро – 32,53 / 32,54

российский рубль – 0,401/ 0,402

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке