Украинцам рассказали, как купить недостающий пенсионный стаж - эксперт

На сегодняшний день Пенсионный фонд Украины запустил два способа, позволяющие украинцам закупить необходимый пенсионный стаж.

Об этом сообщила первый заместитель председателя главного управления Пенсионного фонда в Черкасской области Анна Вовкогон, передает Голос Украины.

По ее словам, чтобы купить недостающие месяцы стажа, нужно обратиться в фискальную службу по месту жительства и заключить договор. После этого можно купить сразу весь недостающий стаж, а можно оплачивать постепенно, заключив договор не менее чем на год.

Вовкогон обратила внимание на то, что второй вариант является более выгодным, так как он не учитывает ряда коэффициентов при оплате. Таким образом, необходимый стаж можно закупить вдвое дешевле. Если гражданин видит, что стажа ему явно не хватает, он может еще за несколько лет до выхода на пенсию начинать уплачивать недостающие взносы.

Для оформления выплат недостающего ЕСВ необходимо обратиться в теруправление Госфискальной службы и заключить соответствующий договор. Узнать о своем стаже можно на сайте ПФУ либо в ближайшем отделении фонда.

Справка Finance.ua

В 2018 году право выхода на пенсию в 60 лет получают граждане, имеющие от 25 лет страхового стажа.