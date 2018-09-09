Французская сеть гипермаркетов собралась запустить в Украине маркетплейс

Девелоперское подразделение французской группы Auchan – компания Ceetrus может запустить в Украине маркетплейс.

Об этом заявила коммерческий директор Ceetrus Анна Корягина, передает retailers.

“Мы также думаем о маркетплейсе. Это тот формат, который уже был внедрен нашими французскими коллегами. То есть это возможность представить торговый центр не только офлайн, но и обеспечить взаимодействие между ТЦ и клиентами онлайн”, – рассказала Корягина.

Отмечается, что такая модель уже работает во Франции с 2015 года. Auchan маркетплейс во Франции не ограничивается только электронной торговлей. Он интегрирован в существующую кросс-канальную стратегию компании, поэтому покупки и возврат возможны из физических магазинов.

Создание маркетплейса было частью глобальной стратегии Auchan, связанной с расширением присутствия и в других странах. На сайте маркетплейса представлены различные категории товаров: от продуктов питания до детских игрушек, мебели и техники.