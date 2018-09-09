Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим

Министр обороны Степан Полторак просит премьера Владимира Гройсмана найти в госбюджете дополнительные 4,5 млрд гривен, чтобы уже с 1 октября профинансировать повышение зарплат военным контрактникам. По словам чиновника, недостаточное финансирование – одна из причин, по которым военные оставляют службу в ВСУ и не стремяться продлевать контракт с армией. По подсчетам РБК-Украина, этих средств министерству хватит на то, чтобы поднять зарплаты рядовым и офицерам в среднем на 27-30%. Впрочем, до конца года правительство вряд ли решится увеличивать выплаты военнослужащим. Подробности – в материале РБК-Украина.

История вопроса

– Обязательный призыв в украинскую армию был отменен в октябре 2013 года указом тогдашнего президента Виктора Януковича. Впрочем, с началом военной агрессии РФ в Крыму и на востоке Украины и.о. главы государства Александр Турчинов в марте 2014 года объявил частичную мобилизацию. К этому моменту, по данным Минобороны, украинская армия была укомплектована контрактниками на 58%. В 2013 году на военную службу по контракту было принято 7 тыс. человек. К 2018 году на долю контрактников приходится 80-90% служащих. В прошлом году в армию по контракту зачислено 34 тыс. солдат и сержантов, 2,4 тыс. офицеров. А на срочную службу призвано порядка 18 тыс. граждан.

– Сейчас Вооруженные силы Украины насчитывают порядка 255 тыс. человек, тогда как еще к началу 2014 года численность армии не превышала 165 тысяч. Из них более 204 тысяч – непосредственно военнослужащие и около 46 тысяч – сотрудники ВСУ разных специальностей. В прошлом году, по информации Минобороны, состав рядовых и сержантов-контрактников превысил 120 тыс. человек, офицерский состав – 50 тыс. человек.

– Минимальная зарплата военного-контрактника составляет порядка 7,5 тыс. гривен. Ее размер практически не менялся с 2016 года. До начала военного конфликта на Донбассе минимальный оклад солдат, служащих по контракту, составлял 1,7 тыс. гривен, а в 2015 году вырос до 4,5 тыс. гривен. Зарплата офицеров зависит от множества факторов и сейчас варьируется в диапазоне от 9 до 17 тыс. гривен. За непосредственное участие в боевых действиях военным полагается выплата в размере 1 тыс. гривен в сутки. Ежемесячная надбавка за участие в АТО/ООС с 1 августа 2017 года установлена в размере 10 тысяч гривен.

– Министр обороны Степан Полторак ранее заявил, что в этом году контракт с Вооруженными силами подписали 17 тыс. человек. Еще 15 тысяч человек были призваны в армию на срочную службу. Что касается последних, то в Генеральном штабе сообщили РБК-Украина, что служащие срочной службы получают от 350 до 700 гривен в месяц.

– На финансирование обороны Украина сейчас тратит около 9% всех расходов госказны. В 2018 году бюджет Минобороны составил 86,6 млрд гривен, что на 16,8 млрд гривен или на 24% больше, чем бюджет ведомства на 2017 год. Порядка 60 млрд гривен предусмотрено на обеспечение ВСУ, в том числе, на выплату зарплат военным.

Военным необходимо повышение зарплат

Министр обороны Степан Полторак направил в июле премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с просьбой выделить в этом году Вооруженным силам из госбюджета дополнительно 4,5 млрд гривен для повышения минимальных зарплат военным с 1 октября. Копию документа тогда опубликовали сразу несколько украинских СМИ. В ведомстве РБК-Украина факт обращения к главе правительства подтвердили и уточнили, что оно было направлено в Кабинет министров “с целью сохранения кадрового потенциала ВСУ, привлечения на военную службу лучших представителей украинского общества, обеспечения должной социальной защиты военнослужащих, и с учетом роста социальных стандартов в государстве”.

Предпосылки для роста зарплат министр обороны действительно объясняет тем, что минимальная зарплата военнослужащих практически не менялась с начала 2016 года. Тогда она составляла 7 тыс. гривен. “На то время это была довольно значительная сумма, которая по отношению к основным показателям оплаты труда составляла примерно 5 размеров минимальной и 1,6 размера средней заработных плат”, – поясняет Полторак премьеру. Но уже с 1 января 2017 года социальные стандарты оплаты труда были повышены: правительство увеличило размер “минималки” с 1,6 до 3,2 тыс. гривен. В результате соотношение минимальной оплаты труда военных к минимальной и средней зарплате серьезно сократились – до 2,2 и почти 1 раза соответственно, посчитали в Минобороны. “Это привело к серьезному ухудшению материального положения военнослужащих и нарушению паритета с гражданским населением”, – подчеркнул министр в своем обращении.

РБК-Украина в Минобороны ситуацию пояснили тем, что в августе прошлого года Кабмин принял постановление №704, согласно которому размеры зарплат военных “привязали” к прожиточному минимуму (ПМ) и предусмотрели их автоматическое повышение с ростом этого социального показателя. На 1 сентября 2017 года ПМ для трудоспособных граждан составлял 1684 гривны, а в декабре прошлого года – вырос до 1762 гривны. Таким образом, “был обеспечен ежегодный рост размеров гарантированных видов денежного обеспечения, зависимо от увеличения социальных стандартов в государстве”, – сообщили изданию в ведомстве. Впрочем, уже в конце февраля 2018 года вышеуказанная норма об автоматическом росте зарплат военных с повышением ПМ была отменена, а размеры их оклада “привязали” к показателю на 1 января 2018 года – те же 1762 гривны для трудоспособных лиц, что и в конце 2017 года. Следовательно, были “утеряны основания для ежегодного пересчета размеров окладов военнослужащих в связи с ростом социальных стандартов”.

Результаты не заставили себя долго ждать. В своем обращении Полторак уведомил Гройсмана, что в первом полугодии этого года из ВСУ уволились 11 тыс. офицеров и солдат – контрактников, “имеющих боевой опыт, на подготовку которых государство потратило значительные средства”. Из общей суммы средств, предусмотренных в бюджете на подготовку ВСУ, львиную их долю государство действительно тратит на боевую подготовку. Согласно данным “Белой книги” Министерства обороны за 2017 год, эта строка расходов составила порядка 1,48 млрд гривен, тогда как на оперативную, физическую подготовку и проведение учений было выделено около 50 млн гривен.

Кроме того, по данным министра, до конца года планируют уволиться из армии еще более 18 тыс. военных, “получивших право на увольнение со службы”. Ссылаясь на проведенные внутренние опросы, министр уточнил, что 36% бойцов указали причиной возможного увольнения по истечению контракта “недостаточный уровень денежного обеспечения”. Заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ полковник Олег Бойко подтвердил изданию, что размер заработной платы значительно влияет на мотивацию военнослужащих. “Денежное обеспечение – очень важный фактор мотивации военных. Он стоит не на первом месте, но среди главных причин, почему люди идут на военную службу”, – сообщил он.

Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Cергей Згурец считает, что письмо Минобороны – попытка избежать увольнения квалифицированных специалистов. “Из письма к Гройсману следует, что в Минобороны ожидают увольнения почти 20 тысяч контрактников. Это опытные и обученные специалисты, которые сейчас получают менее конкурентную зарплату. Среди них – качественная прослойка офицеров, которые имеют навыки управления сложной техникой, которых не один год готовят. Чтобы не потерять этих людей и вложенные в них средства, армия хочет поднять им социальные стандарты. Ведь если армия покупает новую технику, но не может обеспечить ее обслуживание, эффективность затрат на приобретение этой техники снижается”, – уверен эксперт.

Цена вопроса и возможности правительства

Впрочем, в Минобороны не смогли уточнить РБК-Украина, какое количество военных смогут рассчитывать на рост заработной платы, если правительство все же выделит запрашиваемые ведомством 4,5 млрд гривен в этом году. В письме Степан Полторак уточнил, что его ведомство уже в октябре рассчитывает повысить минимальную зарплату для рядового-контрактника до 9 тыс. гривен, а для офицеров – до 15,3 тыс. гривен.

По данным Минобороны, к началу 2018 года в украинской армии рядовой и сержантский состав служащих по контракту насчитывал 120,5 тыс. военных. А численность офицеров в прошлом году составляла порядка 50 тыс. гривен. Сейчас минимальная зарплата рядовых – порядка 7,5 тыс. гривен, десантников-штурмовиков – около 8,5 тыс. гривен, а участников спецопераций – 10 тыс. гривен. Оплата труда для офицерского состава также варьируется в зависимости от звания, должности, выслуги лет, рода войск и пребывания на передовых позициях. В 2017 году зарплата лейтенанта-командира взвода составляла от 9 тысяч гривен, а командира бригады в звании полковника – от 16 тысяч. Если предположить, что условно все рядовые-контрактники получают ежемесячно минимальные 7,5 тыс. гривен, а все офицеры – 9 тыс. гривен, то для повышения им зарплаты до обещанных министром обороны уровней дополнительно потребуется не более 5 млрд гривен в год.

Но пока, по информации РБК-Украина, запрос Минобороны о повышении зарплат военным все еще находится на рассмотрении правительства. Однако в Генштабе изданию сообщили, что ожидают решения Кабмина в ближайшее время. “По повышению зарплаты ждем положительного решения в октябре”, – уточнил Олег Бойко. Вместе с тем, Кабинету министров Гройсмана выполнить просьбу военных в этом году будет не так уж просто. Как известно, правительство сейчас ведет переговоры с миссией Международного валютного фонда о дальнейшей судьбе программы кредитования Украины. Одним из условий сотрудничества с МВФ является сбалансированность государственного бюджета, а Фонд уже неоднократно указывал на “раздутые” статьи расходов госказны, особенно в части социальных выплат. И если в марте-апреле правительство могло, к примеру, позволить себе пересчет пенсий военным вопреки отрицательной позиции МВФ (увеличение составило порядка 8 млрд гривен), то, находясь в переговорном процессе с миссией, и нуждаясь в транше, Кабмин вряд ли удовлетворит просьбу Минобороны в ближайший месяц.

Впрочем, повысить зарплату военным власти все же пообещали. Правда, в следующем году. На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 6 сентября Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году необходимо увеличить оборонный бюджет страны на 23 млрд гривен, – до 201 млрд гривен. По словам премьера, это позволит в том числе повысить оплату труда военных. Не менее громкое заявление на том же заседании СНБО прозвучало и из уст президента Петра Порошенко. Он обратился с призывом к правительству и парламенту “сделать все от них зависящее”, чтобы “обеспечение украинского солдата было поднято не менее чем на 30%”. Удастся ли выполнить эти обещания, станет понятно уже в ближайшее время: согласно требованиям украинского законодательства, проект госбюджета-2019 должен быть зарегистрирован в Верховной раде не позднее 15 сентября.

Мария Цатурян, Олег Грищак