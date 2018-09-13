Умные часы и AR-очки станут самым важным источником дохода Apple

В данный момент самым важным продуктом для компании Apple несомненно является смартфон iPhone. Это устройство выступает не только в роли устройства для звонков и потребления контента, но и в качестве своеобразного хаба, объединяющего продукты компании в единую экосистему.

Тем не менее в Wall Street Journal считают, что в итоге iPhone может уступить это место новым носимым устройствам Apple.

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В данный момент Apple Watch занимают первое место на рынке умных носимых устройств с долей рынка 17%. За последние четыре квартала продажи умных часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods принесли компании $10 млрд, что не так уж и много на фоне тех же смартфонов iPhone.

Аналитики компании Loup Ventures считают, что Apple продаст не менее 10 млн экземпляров своих очков дополненной реальности Apple Glasses за первые 12 месяцев их доступности на рынке.

При ожидаемой стоимости на уровне $1300 это может принести компании $13 млрд. Чтобы получить точные данные, придется дождаться 2021 года, в котором ожидается анонс этой новинки.

Издание WSJ сравнивает будущие Apple Glasses с часами Apple Watch в том плане, что первое поколение будет не слишком функциональным и требовать привязки к iPhone, но постепенно станет самодостаточным устройством, как LTE-версия Apple Watch Series 3.

Аналитики издания подчеркивают, что будущие очки дополненной реальности должны стать самым важным источником дохода, а не самым большим.

Смартфоны iPhone еще долго будут приносить компании заметную прибыль, однако именно очки, часы и другие умные аксессуары смогут привлечь максимальное количество подписчиков к сервисам Apple Music и Apple Video, а значит суммарно принесут достаточно солидный доход.