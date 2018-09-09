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В Украине появится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

В Украине появится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

На среду, 3 октября 2018 года, назначен экзамен в рамках конкурса в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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ВККСУ на 3 октября 2018 г. назначила экзамен во время квалификационного оценивания в пределах объявленного конкурса на замещение 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности”, – говорится в сообщении.

Экзамен будут писать все кандидаты одновременно. Практическое задание будут выполнять без использования компьютерной техники. К слову, всего на конкурс подали свои документы 234 кандидата. По результатам допуска к прохождению квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности допущены 214 кандидатов.

“IP-суд (Propriété intellectuelle – интеллектуальной собственности) будет рассматривать дела по правилам хозяйственного судопроизводства, изложенные в новом Хозяйственном процессуальном кодексе”, – отметил Председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

“Уже около 20 стран мира успешно применяют практику рассмотрения IP дел специализированными судами. И приятно, что Украина выступает в их числе, ведь это говорит об уважении к интеллектуальному продукту и является позитивным знаком для инвесторов, которые до сих пор испытывали сомнения в сотрудничестве с Украиной”, – добавил Сергей Козьяков.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 30 сентября 2017 г. объявила конкурс на замещение 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

По материалам УНН
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