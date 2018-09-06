Рейтинговое агентство повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПУМБ

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» повысило долгосрочный кредитный рейтинг Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) до уровня uaАА+. Об этом сообщается на странице банка.

Прогноз рейтинга – стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг надежности депозитов банка на уровне «5» (наивысшая надежность).

Рейтинг uaAA+ означает высокую кредитоспособность банка. Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Отметим, по версии авторитетной премии FinAwards2018, лучшей кредитной картой для VIP клиентов признана карта «SOLOМандри» от ПУМБ. Авторитетное жюри оценивало кредитные карты по таким характеристикам: стоимость, процесс, технологичность, дизайн и прозрачность условий для клиента.