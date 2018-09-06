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Рейтинговое агентство повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПУМБ

Рейтинговое агентство повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПУМБ

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» повысило долгосрочный кредитный рейтинг Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) до уровня uaАА+. Об этом сообщается на странице банка.

Прогноз рейтинга – стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг надежности депозитов банка на уровне «5» (наивысшая надежность).

Рейтинг uaAA+ означает высокую кредитоспособность банка. Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

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По материалам Finance.UA
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