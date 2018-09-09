Выпускников ПТУ хотят обязать отрабатывать три года

Рабочая группа при Министерстве образования работает над проектом, согласно которому выпускников профессионально-технических училищ, в которые инвестирует работодатель, обяжут отрабатывать на работодателя три года.

Об этом на встрече с бизнесом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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“Очень важным ресурсом и резервом, который мы не используем, является взаимодействие бизнеса для профессионально-технического образования. Сейчас у нас работает рабочая группа с работодателями, которая разрабатывает пакет нормативных изменений “Движение навстречу”. Работодатель хочет гарантий. Если работодатель входит в дуальную систему обучения, если он вкладывает, он должен получить гарантии, что потом дети, которые достигли определенного уровня квалификации и работодатель считает, что они уже имеют этот уровень, отработали у него на производстве. Потому что пока, таких детей часто переманивают за границу. Речь идет об утверждении типового трехстороннего соглашения между учреждением профессионально-технического образования, работодателем и физическим лицом – учеником такого заведения, об обязательстве отработать три года у этого работодателя при условии достижения соответствующего уровня квалификации”, – сообщила Гриневич.

По ее словам, проект решения еще разрабатывается, и срок отработки может быть изменен на один или два года.

Кроме того, работодатель сможет расторгать соглашение, если работник не подтвердит уровень квалификации, также соглашение может быть расторгнуто в случае форс-мажорных обстоятельств.