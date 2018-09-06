«Киевпасстранс» хочет за 12 млн грн отмыть троллейбусы и трамваи

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» задумало провести генеральную уборку в троллейбусах, трамваях, автобусах и вагонах фуникулера. На одноразовую мойку из бюджета планируют израсходовать 12,7 млн гривен. При этом уборка одного подвижного состава может обойтись от 6400 до 15000 гривен.

Об этом свидетельствуют объявление электронной системы государственных закупок ProZorro.

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«Киевпасстранс» 31 августа 2018 г. объявил тендер на закупку услуг по проведению генеральной уборки коммунального транспорта.

Тендер включает в себя четыре лота:

Лот № 1 – услуги по генеральной уборке трамвайных вагонов – 2,5 млн грн;

Лот № 2 – услуги по генеральной уборке троллейбусов – 4,5 млн грн;

Лот № 3 – услуги по генеральной уборке автобусов – 5,7 млн грн;

Лот № 4 – услуги по генеральной уборке вагонов фуникулера – 14,4 тыс. гривен.

Техническое задание предусматривает уборку в транспорте с использованием химических средств, сушку, дезинфекцию и прочее. Так, подрядчик должен вымыть потолки, стены, полы, перила и компостеры, помыть осветительные приборы, сиденья и стекло, удалить надписи фломастера, скотча, остатков объявлений, рекламы, жвачек.

Также необходимо вымыть кабину водителя, соединительные «гармошки», двери, натереть хромовые поверхности. Кроме того, техзадание предусматривает сушку салона после уборки и дезинфекцию.

Среди средств для уборки, кроме химии, салфеток и тряпок, указано такое «оборудование»: щетки, распылители, скребок, пылесос, щетка, устройство для сушки текстильной поверхности и традиционные веник и швабра.

Услуги должны быть предоставлены до 1 ноября 2019 года. Услуга является одноразовой (1 раз в год).

Обжаловать условия тендера можно до 27 сентября 2018 года, а подать предложения – до 1 октября.

Аукционы по всем лотам запланированы на 6 ноября 2018 года.