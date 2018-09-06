Межбанк: доллар упал к 28,09 на росте продаж экспортной СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 6,43 коп., на торгах вторника укрепился на 10,51 коп., оказавшись на уровне 28,09 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 11,26 коп., составил 28,09 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,16/28,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар заметно упал в цене до 28,12/28,17 стараниями продаж держателей СКВ, а спустя 6 минут «американец» ограничился сужением спреда, понизив офера: 28,12/28,15 UAH/USD.

С 10.48 «медвежья» динамика на рынке доллара выросла: СКВ упала до 28,08/28,12, а через 20 минут, с появлением на рынке системных игроков доллар понизился к 28,08/28,10 UAH/USD.

Около 11.25 очередное сужение спреда (28,08/28,09 UAH/USD), и появление на рынке регулятора, который с платформы Matching начинает выкупать с рынка излишки валюты по 28,09 UAH/USD.

Вмешательство НБУ приостановило коррекцию «американца», цена которого к полудню приподнялась до 28,08/28,09 UAH/USD. Однако вскоре регулятор покидает межбанк (возможно, для расчета промежуточного справочного курса доллара), и это приводит к очередному снижению СКВ по состоянию на 12.25 Киева: 28,07/28,09 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 13.15 Киева, когда игроки начали выкупать эти низы, приподняв цену СКВ до 28,075/28,090 UAH/USD.

С 14.20 на опустевшем межбанке пакет мелколотовых покупок возобновил порционное повышение курса «американца» до 28,08/28,11 UAH/USD по состоянию на 15.00.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,09 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,075 / 28,100

евро – 32,547 / 32,576

российский рубль – 0,4001 / 0,4007

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1584 / 1,1585

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке