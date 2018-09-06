Обвиняемый по "делу рюкзаков" признал вину и готов возместить ущерб

В ходе заседания Червонозаводского районного суда Харькова по делу о закупке рюкзаков для Национальной гвардии обвиняемый Владимир Литвин, владелец фирмы, которая занималась пошивом рюкзаков, признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.

Об этом сообщает местное издание 057.

В ходе заседания прокурор по делу сообщил, что в 2014 году Литвин начал швейный бизнес и ему предложили пошить рюкзаки для Нацгвардии, всего планировалось изготовить 6 тыс. рюкзаков. Как сообщается, рюкзаки производились из полиэстера, хотя согласно договору должны были использовать нейлон. Цену рюкзака установили на уровне 2899 гривен, тогда как рыночная цена составляла 930 гривен.

“Разница (в цене за рюкзаки, – ред.) – более 4 млн. Это размер ущерба государству”, – заявил прокурор.

По словам судьи по делу Виктора Ежова, в суд поступило соглашение о признании Литвиным вины, соответствующее соглашение Литвин заключил с прокурором. Сообщается, что соглашение предусматривает один год условного наказания и возмещение ущерба на сумму 4,8 млн гривен.

Справка Finance.ua

Фигурантами “дела рюкзаков” также являются сын министра внутренних дел Александр Аваков, а также экс-заместитель главы МВД Сергей Чеботарь.