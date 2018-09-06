Финансовый спецназ - нацбанковским ревизорам разрешат все

Вскоре в Украине может появиться еще одно спецподразделение. Правда, не силовое, а финансовое. Нардепы взялись реформировать существующую систему нацбанковского надзора над подопечными, чтобы чиновники не тушили банковские пожары, а предотвращали их. Добиться амбициозной задачи предлагают просто – наделить контролеров сверхполномочиями. Соответствующие инициативы содержит проект закона №9067, зарегистрированный в Раде руководителями и членами финансового комитета парламента 7 сентября.

Затею авторы документа объясняют так: коль скоро НБУ не может обеспечить качественный мониторинг работы банков, что «следует из сложившейся практики» (очевидно, депутаты подразумевают печальную статистку банкопада), его нужно наделить дополнительным надзорным инструментарием. Так, чтобы тот мог еще на раннем этапе выявлять негативные тенденции в финучреждении и принимать меры до того, как дело запахнет жареным.

Что изменится

С этой целью депутаты предлагают наделить НБУ правом уполномочивать своих сотрудников осуществлять надзор за деятельностью финучреждения без привязки к каким-либо событиям на рынке или в самом банке – просто в рамках рутинного каждодневного контроля. По сути, парламентарии намереваются создать внутри Нацбанка спецподразделение. А чтобы достичь максимального эффекта, рядовому составу нарежут поистине безграничные возможности. Так, по закону надзиратели получат:

Свободный доступ в рабочее время во все помещения банка;

Свободный доступ к информации банка о его деятельности и о проведении им каких-либо операций, а также всех документов банка, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, как в бумажном, так и в электронном виде;

Свободного доступа к системам автоматизации банковских операций;

Изымать (выносить за пределы банка) копии документов, в том числе копии документов, свидетельствующих о нарушении законодательства Украины, нормативно-правовых актов Национального банка Украины;

Присутствовать на общем собрании участников банка, заседаниях совета, правления и комитетов банка.

Причем такому надзирателю банк должен будет оказать всестороннюю поддержку, а также заблаговременно уведомлять его о предстоящих собраниях участников банка, заседаниях совета, правления и комитетов банка. Да еще и прикладывать к таким письмам подробную повестку дня.

Финансисты не уверены, что такой подход принесет ожидаемый результат, зато не сомневаются, что новые правила надзора существенно усложнят жизнь банкам.

Во многом проект просто выводит на следующий уровень законности многие меры, которые Нацбанк так или иначе использовал в рамках института кураторства. Да еще и позволяет применять их к банкам без признаков «проблемности». Если использовать предлагаемые полномочия во благо, толк от них может быть, говорят банкиры. Однако в любом случае они приведут к существенному затягиванию вполне рутинных банковских процедур, вроде открытия счетов клиентам и проведения тарифных комитетов.

«Чего стоит только требование оказывать уполномоченному НБУ консультационную поддержку: вместо того, чтобы делать свою работу, сотрудник банка будет днями напролет растолковывать чиновнику, как что устроено», – сетует финансист, пожелавший остаться неназванным.

В конечном итоге, предполагает он, новации могут обернуться парадом «самоубийств» – рентабельность банковского бизнеса нынче и без того невысока, а источников заработка не так уж много. Особенно остро проблема будет стоять для небольших банков, которым крайне трудно конкурировать с монстрами финансового рынка.

«Речь вовсе не о грубых нарушениях, которые могут привести к проблемам в банке, а о небольших отступлениях от действующих процедур. К примеру, финучреждения нередко идут навстречу клиенту, дают возможность донести какие-то документы. Да и вообще, проявляют лояльность. Если проект примут, даже мелкие помарки будут сопряжены с существенным риском. Это сделает невыносимой жизнь и банкиров, и их клиентов. А в свете глобальных изменений, который ждут рынок в ближайшие месяцы (расчет норматива LCR, запуск кредитного реестра) и потребуют докапитализации, новые надзорные правила могут подтолкнуть небольшие финучреждения к решению сдать лицензию», – полагает аналитик.

Банковская тайна и зомби-банки

Еще один нюанс, о котором не говорят авторы проекта, заключается в окончательном уничтожении банковской тайны. В последние годы это понятие и так сильно похудело, теперь же на нем можно будет окончательно ставить крест, уверены банкиры.

Мало того, что от сотрудника НБУ по законопроекту у банка не может быть вообще никаких секретов. Так, депутаты хотят наделить его правом выносить копии любых бумажных и электронных документов по первому желанию. Причем сам проект никак не описывает способы защиты этих данных от противоправных действий. Остается лишь надеяться, что их чиновники пропишут в подзаконных актах, а затем будут строго соблюдать. В противном случае, избежать злоупотреблений не выйдет.

Смущает банкиров и норма, позволяющая Нацбанку в рамках проведения безвыездных проверок и задействования специальных уполномоченных пользоваться услугами сторонних юридических и физических лиц. Причем не только украинских, но и иностранных.

А вот решать судьбу зомби-банков открыто и прозрачно законодатели не решились. В основной части законопроекта, который, к слову, вносит изменения в действующий закон «О банках и банковской деятельности», отвечать на вопрос Нацбанка, что делать с оспорившими свою неплатежеспособность финучреждениями, они не стали.

Вместо этого выписали обязательство Фонда гарантирования вкладов продолжать начатые процедуры временной администрации и/или работу по ликвидации признанных неплатежеспособными финучреждений невзирая на решения судов. Причем, в отношении даже тех банков, по которым судебное решение о признании незаконным отзыва лицензии вступило в силу раньше самого закона.

Проще говоря, депутаты не стали делать никаких оценок справедливости судебных решений или выписывать процедуру их исполнения (Нацбанк не восстанавливает лицензии таким банкам, ссылаясь на отсутствие соответствующих норм в законодательстве), а просто предложили чиновникам игнорировать позицию судей.

Согласно заключительных положений, нормы законопроекта вступят в силу на следующий день после его публикации. Подготовить всю необходимую нормативку НБУ должен будет в срок до 6 месяцев. Впрочем, судя по тону законопроекта, нацбанковцы и сами приложили руку к его написанию. А значит, выписать все необходимые постановления смогут гораздо быстрее.

Юрий Павлов