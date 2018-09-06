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Гройсман рассказал, как будет работать скорая помощь в следующем году

Гройсман рассказал, как будет работать скорая помощь в следующем году

В следующем году в Украине реформируют систему скорой помощи.

Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Одессу.

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«Мы планируем в следующем году отдать приоритет экстренной медицине: техническому переоснащению, повышению зарплат работников. Возьмем базовые отрасли и с них начнем переучивать людей. Безусловно, будем технически переоснащать автомобили. И в плане будут присутствовать подобные системы управления», – отметил Владимир Гройсман.

Как заявил губернатор области Максим Степанов, работа диспетчерской позволила сократить время передачи информации от пациента к бригаде «скорой» в семь раз – в среднем до 32 секунд.

«Ежесуточно наша ЕОДС принимает до трех тысяч вызовов. Мы в семь раз сократили время от звонка на «103» до получения этого вызова бригадой «скорой помощи». Определяется кратчайший маршрут для бригады медиков, чтобы они могли быстрее прибыть на место вызова. Все машины оснащены GPS, их передвижение отслеживается в диспетчерской. В комплексе все это спасает жизни», – отметил Максим Степанов.

По материалам Главком
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