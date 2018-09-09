Украина летом в восемь раз увеличила импорт свинины - эксперты

Летом поступления свинины из-за рубежа выросли до 10,5 тыс тонн, тогда как экспорт сократился.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Свиноводы Украины» со ссылкой на данные ГССУ и таможенной статистики ГФСУ.

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“За три летних месяца импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней составил 10,5 тыс. т (в восемь раз больше, чем за соответствующий период прошлого года). Достижения за январь-август 2018 года – 15,7 тыс. т импортного сырья (в 7,5 раз больше по сравнению с 2017-м). Эти объемы стоили предприятиям-импортерам почти 30 млн долл. США”, – говорится в сообщении профильной ассоциации.

В АСУ заметили, что сейчас увеличились поступления свинины из-за границы и сократился экспорт украинской свинины. За январь-август 2018 года на внешние рынки направили 1,3 тыс. т, что на 3 тыс. т меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

Преимущественно поставки украинской свинины осуществлялись в Гонконг, Вьетнам и Грузию. Толчком этому стало более слабое предложение свинины внутри страны, чем в прошлом году, и близость внутренних цен к европейским.

“Однако, по оценкам украинских и международных аналитиков, внутреннее производство «закрывает» потребности отечественного рынка в свинине более чем на 90%. Это означает, что потребители будут потреблять преимущественно отечественное мясо свиней. А основными реципиентами «зарубежной» свинины выступают мясопереработчики, которые оптимизируют затраты на сырье”, – прокомментировали в АСУ.