Улыбнитесь, вас снимают: депутаты обяжут нотариусов снимать своих клиентов на камеру

Депутаты трех политических партий (БПП, Народный фронт, Радикальная партия) подали в Верховную Раду законопроект, обязывающий проводить обязательную аудио- и видеофиксацию процесса проведения практически всех нотариальных действий. Проект под номером 9063 носит громкое название «Рейдерству СТОП!». Как следует из названия, главная цель документа – борьба с рейдерским захватом собственности. По крайней мере, так декларируют сами авторы инициативы.

«Ко мне часто обращаются люди с просьбой защиты от рейдерских атак. Этим законопроектом мы минимизируем возможности для таких преступлений. Защита частной собственности – одна из важных задач, а данный законопроект как раз и направлен на защиту частной собственности в Украине. Любой инвестор, который захочет вкладывать деньги в нашу страну, первым делом поинтересуется: а как государство защитит его собственность? Законопроект нужный и важный, поэтому я надеюсь на его серьезное обсуждение в парламенте, чтобы в ближайшее время мы вышли на результативное голосование», — рассказал UBR.ua один из соавторов законопроекта нардеп Александр Кирш.

В то же время, он не считает, что обязанность вести аудио- и видеозапись значительно скажется на цене нотариальных услуг. «Разово оборудовать кабинет нотариуса соответствующей аппаратурой не составляет труда и не требует значительных вложений», — говорит Кирш.

Правда сами участники рынка отмечают, что потратиться на новое оборудование им все же придется изрядно, поскольку вопрос не только в установке камер, но также в хранении и защите огромного массива данных клиентов.

Заставят засветить паспорт на камеру

Документом предлагается проводить обязательное и полное фиксирование с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств процесса заключения (удостоверения) следующих сделок:

Продажа компании или части ее акций;

Купля-продажа недвижимости и земли;

Исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность;

Купля-продажа ценных бумаг;

Оформление доверенности (в случае, если сделка, для заключения которой она выдается, подлежит нотариальному удостоверению);

Заключение договора аренды земельного участка, который заключается с физлицом (кроме случаев, когда арендодателем выступает ФЛП );

Также стороны сделки обязаны будут на камеру представиться и показать идентифицирующие их документы. Аудио- и видеоматериалы заключения сделок необходимо будет внести в Государственный реестр прав. Причем совершать сделки без звуко- и видеозаписывающих технических средств предлагают строго запретить. За нарушение этой нормы нотариус может лишиться лицензии.

Как реализуют на практике

Поскольку законопроект не предусматривает источников финансирования проекта, значит затраты на закупку необходимого оборудования полностью лягут на плечи нотариусов, уверены юристы.

«Кабинет нотариуса должен будет быть оборудован для хранения видео- и аудиоматериалов, либо компьютер нотариуса должен быть защищен от взлома специальным программным обеспечением, а это дополнительные средства», — подметил в разговоре с UBR.ua адвокат Дмитрий Гутгарц.

К тому же, закон не отвечает на массу технических и процедурных вопросов. Все их, в случае принятия закона, нужно будет выписать Минюсту: минимальные требования к звуко- и видеозаписывающей технике, порядку фиксации процесса, сторон сделки и их документов. Без этих уточнений эффекта от новаций может не быть вовсе. Ведь можно проводить съемку на некачественную технику, а плохое освещение и «правильный» ракурс позволит формально выполнить условия закона, но не дадут нужного результата.

«Однозначно будут вноситься изменения в порядок совершения нотариусами нотариальных действий и в документы, касающиеся архивного хранения документов нотариусами. Так же не исключено создание отдельного реестра фиксации нотариальных действий с целью внесения в него соответствующих данных. На мой взгляд делать это на базе нынешних реестров нотариальных действий и прав на недвижимое имущество нельзя, поскольку это «перегрузит» сервера на которых хранятся реестры, и усложнит или сделает невозможной работу с ними», — рассказал UBR.ua управляющий партнер ЮК «Альянс правовых сил» Виталий Собкович.

Сначала нужно спросить

Согласно закону о защите персональных данных, запись смогут проводить только после получения от участников сделки разрешения на хранение и обработку такой информации. Вот только, если они откажутся, нотариус не сможет провести никаких дальнейших действий, говорят юристы.

И добавляют, что нововведения не только усложнят процедуру оформления, но и растянут ее во времени. При этом аферы с недвижимостью никуда не денутся.

«Необходимо бороться с причиной болезни, а не с ее последствиями. Улучшилось ли качество судоустройства после введения аудиозаписи? Так же и тут – если кто-то захочет сфальсифицировать, он найдет способ», — заметил в разговоре с UBR.ua частный нотариус Александр Беднов.

К тому же усложнение процессов может увеличить риски утечки персональных данных и вмешательства в компьютерные системы, говорят юристы. А многие нотариусы и вовсе сочтут за благо отказаться от услуг, которые требуют видеозаписи.

Цены вверх

Новации депутатов не только усложнят работу нотариусов. Ряд требований к ним неизбежно приведет к солидным затратам, а значит, и к росту расценок на услуги для клиентов. Вот лишь некоторые из них:

Увеличение временных затрат на оформление каждой сделки и, следовательно, уменьшение количества клиентов, обслуженных за один день;

Приобретение технических средств, которые будут соответствовать требованиям Минюста;

Расширение текущих каналов интернет-связи (переход в более дорогие пакеты провайдеров) в связи с потенциальной необходимостью отправки массивов информации через сеть;

Модернизация компьютерной техники для комфортной работы с возросшей нагрузкой;

Закупка it-услуг, поскольку не все нотариусы готовы самостоятельно реализовать новые требования;

Приобретение новых серверов, блоков бесперебойного питания или хранилищ информации в случае необходимости хранения материалов фиксации у нотариусов.

По прогнозам юристов, расценки нотариусов в конечном итоге могут вырасти минимум на 10-20%. А учитывая, что у большинства нет своих специалистов, которые могли бы осуществлять постоянную техническую поддержку оборудования, вполне возможны какие-то сбои, которые приведут к срыву сделки.

«Если обеспечение техническими средствами звуко- и видеозаписи и содержание таковых в дальнейшем ляжет полностью на плечи нотариусов, думаю, что подорожание неизбежно. Возможно повышение стоимости совершения нотариальной услуги будет напрямую зависеть от количества времени, которое эта услуга затребует, в частности, по времени записи», — заметила в беседе с UBR.ua старший юрист ЮФ NAKAZ Наталия Чацкис.

А вот на уменьшение декларируемой суммы сделки (для минимизации налогов) это никак не повлияет, считают юристы. Те, кто хотел ее занизить, и дальше будут это делать. Просто не будут проводить расчеты под видеофиксацию.

«Обычно при совершении сделок купли-продажи, нотариусы требуют экспертную оценку стоимости продаваемого объекта. Если где и искать занижение реальной стоимости объекта, так это непосредственно в деятельности субъектов проведения таких оценок. Опять же, в самом тексте законопроекта ничего не сказано о хранении или передаче таких материалов в те или иные органы. Возможно, такие записи будут предоставляться непосредственно по требованию самой налоговой», — добавила Чацкис.

Денис Вергун