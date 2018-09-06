Нефтегаз инвестировал 350 млн грн в добычу природного газа

ДТЭК Нефтегаз ввел в эксплуатацию пропаново-холодильную установку для обслуживания скважин Семиренковского газоконденсатного месторождения (Полтавская область).
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
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“Более 350 млн грн было инвестировано в эту установку. В течение следующих 10 лет это позволит добавить более 1 млрд куб м газа”, — рассказал Тимченко.
По его словам, пластовое давление Семиренковского месторождения падает, поэтому появилась потребность в дополнительной установке для подготовки газа.
“Если бы инвестиций в установку не было, у нас было бы падение (добычи газа — ред.)”, — объяснил гендиректор ДТЭК.
Установка отделяет от сырого газа, который поступает из скважин, товарный газ и газовый конденсат. Товарный газ отправляется в газотранспортную систему Украины. Когда пластовое давление в скважинах было выше, газ очищали благодаря собственному давлению и разнице температур. Но с падением давления, пришлось построить пропаново-холодильную установку.
ДТЭК Нефтегаз эксплуатирует 23 скважины на Семиренковском и Мачухском месторождениях и до конца года планирует пробурить еще две. При этом глубина скважин компании превышает 5000 м.
По итогам 2017 года компания увеличила добычу природного газа на 1,2% — до 1,65 млрд куб м.