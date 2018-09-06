По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,540 млн и 43,895 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (68 и 40). Максимальный курс продажи доллара 28,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,14-28,15 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 108 активных заявок по доллару на сумму более 80,435 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,2500 – 45 000

28,2000 – 1 000

28,1800 – 1 000

28,1500 – 3 222

28,1500 – 10 000

28,1000 – 10 000

28,0700 – 120 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1000 – 10 000

28,1000 – 30 000

28,1000 – 20 000

28,1000 – 5 300

28,1000 – 20 000

28,1000 – 3 200

28,1000 – 20 500





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1381 грн. (предыдущий 28,2505)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0668 грн. (предыдущий 28,1961)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.