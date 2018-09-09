Появились новые фото iPhone Xc

Завтра Apple представит три новых айфона. Одна из самых интригующих моделей — iPhone Xc с диагональю дисплея 6.1 дюймов и IPS-матрицей.

Всего за несколько дней до презентации фотографиями новинки поделился один из авторов утечек Бэн Гескин.

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Выходит, что если верить множественным слухам, iPhone Xc будет нечто средним между обновленным iPhone 8 Plus, iPhone 5c и iPhone X.

Разумеется стоимость этой модели, учитывая IPS-матрицу, Apple постарается максимально удешевить. Предполагаемая цена на iPhone Xc варьируется от 700 евро до 860 долларов.