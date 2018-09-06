К нам приехал кредитор: чего Украине ждать от переговоров с МВФ

У правительства есть почти две недели, чтобы убедить миссию МВФ продолжить кредитование Украины. Достигнув этой цели, власти могут рассчитывать на размещение еврооблигаций и финансирование от других кредиторов, отмечают финансовые аналитики. Ключевое условие, которое нужно выполнить Кабинету министров – повысить стоимость газа для населения до уровня импортного паритета.

Кабинет Министров Владимира Гройсмана стоит перед сложным выбором – принять непопулярное, но давно перезревшее решение о повышении стоимости газа для нужд населения, что позволит остаться в программе МВФ, либо же пойти вопреки требованиям кредитора, став на путь дефолта.

Развязки осталось ждать недолго. На прошлой неделе в Киев по приглашению украинских властей приехала миссия Международного валютного фонда, которая пробудет здесь до 19 сентября. Итоги переговоров станут известны через две недели, пообещал Владимир Гройсман.

Просроченное обещание

Последний пересмотр программы расширенного финансирования был еще в марте 2017 года, после чего МВФ перечислил Украине 1 млрд долларов. Под эти деньги власти взяли на себя ряд обязательств. Одно из них – пересчет цены на газ по согласованной с кредитором формуле – чиновники нарушили.

Договоренность установить единую цену на газ, эквивалентную импортному паритету, как для населения, так и для промышленности, была достигнута между МВФ и правительством Арсения Яценюка еще в марте 2015 года. Это ключевой элемент реформы энергетического сектора, позволяющий исключить махинации с ценами на газ.

“Мы ведем сегодня тяжелые дискуссии с международными партнерами, поскольку много лет назад были взяты обязательства по поводу формирования единой цены в Украине. Сегодня стоимость газа для промышленности – 11 тысяч гривен, а для населения мы ограничили в семь тысяч гривен. Мы сейчас работаем над поиском оптимальных решений”, – заявил Владимир Гройсман на прошлой неделе.

Для определения стоимости газа правительство учитывает его среднегодовую цену на немецком хабе NCG, транспортировку газа до границы с Украиной, тарифы в точках входа-выхода в ГТС и изменение курса доллара. Если цена газа отклоняется от импортной больше или меньше, чем на 10%, она подлежит корректировке. Пересмотр должен проходить раз в полгода – 1 апреля и 1 октября. На эти даты приходится начало и конец отопительного сезона.

Как писало РБК-Украина, Кабинет Министров через несколько месяцев после получения транша, осознав, что цену придется повышать, предпринял несколько попыток убедить Фонд пересмотреть методику расчета цены. МВФ рассмотрел уже более шести предложений Кабмина, но все же неуклонно настаивает на выполнении ранее утвержденной методики.

Долгое время Владимир Гройсман и слушать ничего не хотел о повышении стоимости газа, при каждом удобном случае уверяя, что роста тарифов не будет. Последние же недели премьер говорит о повышении цены как о неизбежности.

“Из 45 миллионов украинцев никто не поддержит решение об изменении цены на газ. И я среди этих 45 миллионов тоже. Но для чего нам выполнять обязательства перед международными финансовыми организациями? Для одной цели – у нас с вами с 2005 года по 2013 годы накоплено 50 миллиардов долларов внешних долгов. Каждый год мы тратим на обслуживание этих долгов 130 миллиардов гривен, это – пять миллиардов долларов. Их нужно где-то взять и заработать”, – сказал Гройсман в прошлую пятницу.

Означают ли изменение риторики Гройсмана и приезд миссии, что Украина готова выполнить требование кредитора и повысить цену до уровня импортного паритета? Несколько собеседников РБК-Украина, осведомленных о ходе переговоров с МВФ, уверяют, что никаких предварительных гарантий о выполнении тех или иных условий украинская сторона перед приездом миссии не предоставляла.

Более того, по информации издания, в команде премьер-министра до последнего времени рассматривали возможность повышения цены на газ не более чем на 23%. Тогда как по разным оценкам, следуя утвержденной методике расчета, газ должен подорожать как минимум на 40%.

Устроит ли 23-процентный рост миссию, либо же правительству придется уступить кредитору, станет известно по итогам переговоров. Собеседники РБК-Украина в Кабинете министров пока избегают прямых ответов. “Последние несколько месяцев МВФ работал только на прием информации, которую мы им отправляли. Все проблемные вопросы будем обсуждать уже в Киеве. Наша задача – подписать меморандум. Других вариантов нет”, – сказал РБК-Украина высокопоставленный правительственный чиновник накануне приезда миссии.

Или газ, или дефолт

Альтернатив, кроме как продолжить сотрудничество с МВФ, а значит – выполнить требование Фонда, у правительства нет, соглашается большинство экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина.

“Власти практически уверены, что МВФ деньги даст – порядка одного миллиарда долларов. Что, кстати, разморозит помощь ЕС и других международных организаций. Поэтому на кону стоит больше, чем просто деньги МВФ”, – говорит управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

Ключевая угроза следующего года – крупные выплаты госдолга. По данным Министерства финансов, Украине предстоит выплатить 5,5 млрд долларов внешних долгов, не считая еще обязательства в иностранной валюте по облигациям внутреннего госзайма. Без МВФ рассчитаться с кредиторами будет крайне сложно.

“Гройсман, понимая угрозы для страны, если программа не будет продолжена, хотя бы частично пойдет на требования, на которых настаивает Фонд. Предполагаю, что переговорный процесс находится в пределах увеличения тарифов на газ где-то в полтора раза (на 50%, – ред.). Предполагаю, это будет принято”, – прогнозирует исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

В случае провала переговоров с МВФ международные рейтинговые агентства понизят кредитный рейтинг Украины до дефолтного, полагает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. После этого любые внешние заимствования для Украины станут невозможными, считает он.

“В таком случае не будет и кредитования от ЕС – они прямо говорят, что их кредит зависит от позитивных результатов с МВФ. Не будет кредитования от Всемирного банка. Не будет размещения еврооблигаций. До конца года мы не дополучим минимум четыре миллиарда долларов внешнего финансирования”, – отметил Паращий.

Лишившись поддержки Фонда, Украина не сможет выйти на внешние рынки заимствований, соглашается Олег Устенко. Если и решится на это, ей придется платить непомерную цену, уверен он. “Скорее всего, стоимость заимствований будет находиться в границах около 10%, что кажется просто невозможным, чтобы говорить об эффективном управлении государственным долгом”, – считает экономист. В среднесрочной перспективе для украинской власти это крайне нежелательный шаг, полагает собеседник.

Накануне выборов власть мотивирована продолжить сотрудничество с МВФ, как бы тяжело для нее это не было, добавляет Устенко. “Золотовалютных резервов крайне мало, три месяца подряд происходило их снижение, и, скорее всего, снижение будет продолжаться, если не будет программы сотрудничества с МВФ. Чистых валютных резервов более чем мало, их хватит до февраля – марта следующего года”, – прогнозирует собеседник.

Резервы будут дальше снижаться, соглашается Александр Паращий. По его мнению, на фоне тающих резервов без программы МВФ правительству придется в следующем году договариваться о новой реструктуризации долгов.

“Но реструктуризация рыночных долгов нам не особо поможет. В следующем году у нас рыночных выплат всего 700 миллионов долларов при общих выплатах чуть ли не семь миллиардов долларов. Нам придется отдавать долг США, там дефолт невозможен. Нам придется отдавать МВФ, там дефолт тоже невозможен. Ситуация будет очень сложной, и мы вернемся к тому, с чего начинали программу МВФ в 2015 году”, – рассуждает Паращий.

Кроме того, собеседник напомнил, что в следующем году крупные выплаты долгов предстоят Ощадбанку, Укрэксимбанку и “Укрзализныце”. “Эти выплаты также завязаны на хорошую ситуацию на кредитных рынках. Рефинансирование вряд ли будет возможным. Следовательно, им придется вступать в новый этап реструктуризации долгов”, – говорит аналитик.

Сдержанный оптимизм

Олег Устенко в своем базовом сценарии исходит из того, что программа расширенного финансирования будет продолжена. “Деньги от МВФ зайдут. Это разблокирует финансирование со стороны европейцев, Всемирного банка, ЕБРР. Все вместе может дать еще дополнительно около трех миллиардов долларов к деньгам МВФ. В этом сценарии Украина попытается немедленно выйти на внешние рынки заимствования. Это будет в последнем квартале этого года, к примеру, в ноябре. После этого отношения с МВФ станут на паузу, возможно, до завершения парламентских выборов осенью 2019 года”, – ожидает Устенко.

Если правительство не договорится с МВФ, это вовсе не означает гарантированный провал, считает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований “CASE Украина” Дмитрий Боярчук. По его мнению, также важно, какой будет ситуация на мировых рынках для товаров украинского экспорта. Если цены будут падать, риски для страны, безусловно, возрастут, говорит он.

“Если этот риск не реализуется, мы сможем пройти без МВФ. Но люди ждать не будут, все будут понимать, что мы вошли в рисковую зону, будут негативные тенденции по скупке валюты. Само по себе отсутствие МВФ – эти два миллиарда долларов – они нас абсолютно не спасают, тем более на полтора года с учетом избирательного цикла”, – считает Боярчук.

Но, по мнению экономиста, правительство не станет “играть с огнем” и в итоге согласится с требованиями кредитора. Правда, он не исключает, что украинская сторона попробует переубедить миссию, чтобы повышения не было слишком резким. Тем более что причины, помимо политических, для этого есть. Повысив тарифы, власти придется увеличивать расходы на жилищные субсидии. Рост расходов в бюджете этого года, по мнению Дмитрия Боярчука, маловероятен.

“Не думаю, что возможность повышения расходов бюджета реальна, учитывая, что доходы идут почти впритык к плану. Потому, скорее всего, здесь будет идти речь о бюджете следующего года”, – пояснил он.

К слову, сбалансированный бюджет – это условие, заданное МВФ по умолчанию. Без его выполнения кредитор не предоставляет финансирование странам-донорам. По информации РБК-Украина, в МВФ на техническом уровне еще в конце прошлого года указывали Министерству финансов на явно оптимистичные ожидания в доходной части бюджета и, соответственно, раздутые расходы. В Кабмине, пересмотрев макропрогноз на 2018 год, уверяли Фонд в состоятельности своих расчетов. Пока же по итогам восьми месяцев доходы госбюджета отстают от плановых показателей на 3%.

Уже на этой неделе Кабмин должен внести в Верховную раду проект бюджета на 2019 год. Этот вопрос, по мнению Александра Паращия, также может привлечь внимание Фонда в контексте дальнейшего кредитования Украины. “Если там будут какие-то очень дикие цифры, которые не соответствуют здравому смыслу, это тоже может быть риском для транша”, – полагает он.

Избежать бюджетных игрищ, которые обычно происходят в предвыборный год, едва ли удастся. Тем более что для многих депутатов это последний бюджет перед уходом из Рады. “Идеи по типу “юлиной” или “витиной тысячи” вряд ли возможны, опять-таки из-за программы МВФ. На такой популизм власти не решатся. Хотя пополнить партийные кассы в минимальных границах перед избирательным циклом – это очень даже реально”, – полагает Дмитрий Боярчук.

Ростислав Шаправский