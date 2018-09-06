Межбанк: доллар упал на доминировании продаж и росте притока экспортной СКВ из-за рубежа

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,165/28,190 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева

заметно понизились и обосновались на уровне 28,12/28,17 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки резкого расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять подскочившие с уровня 40 723,7 млн. грн. к отметке 54 515,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем, к 10.12 безналичный рынок доллара не сменил настроение – котировки «американца» опустились, обосновавшись на отметке 28,12/28,15 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.

Около 10.50 Киева котировки доллара на межбанке упали к 28,08/28,12 UAH/USD. Доллар продают все: от «варягов» до казенных банков.

По состоянию на 10.54 котировки «зеленого» безнала прекратили рост и даже немного откатились (28,23/28,25 UAH/USD). Рынок доллара в равновесии спроса и предложения. Нехватка гривневого инструмента заставила курс СКВ немного откатиться.

К 11.09 Киева котировки безналичного «американца» на межбанке понизились к 28,08/28,10 UAH/USD, сузив спред.

По состоянию на 11.26 котировки доллара замедлили откат, консолидировавшись на узком уровне 28,08/28,09 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие спроса и предложения.

Динамичное утреннее снижение цен «американца» на межбанке, сменившееся зыбкой стабильностью, сопровождалась застывшей динамикой ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 16,00/18,00% годовых. Эта стабилизация противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,160 / 28,180

евро – 32,67 / 32,69

российский рубль – 0,4000 / 0,4007

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