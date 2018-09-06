У банков остался месяц для подписания новых кредитных договоров

У украинских банков осталось около месяца на подписание с Нацбанком новых договоров для операций на ресурсном рынке.

Об этом регулятор напомнил подопечным в телеграмме №55-0008/46155 со ссылкой на свое летнее решение №306-рш.

Им были утверждены изменения в технический порядок проведения операций со стандартными инструментами регулирования ликвидности.

Всем финансовым структурам, которые рассчитывают и дальше привлекать нацбанковские кредиты рефинансирования или проводить с чиновниками сделки прямого репо, нужно поторопиться и заключать новые генеральные соглашения с центробанком.

Время еще есть, регулятор просто напомнил подопечным о сроках — до 15 октября 2018 г. В то же время подчеркнул, что после этого срока не будет проводить операции по поддержанию ликвидности с теми, кто не заключит новые соглашения. Насколько существенно те будут отличаться от действующих сейчас договоров — в НБУ не уточнили.