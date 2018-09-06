WOG реструктуризировал кредит в «Укрэксимбанке»

Группа компаний WOG реструктуризировала кредит в Государственном экспортно-импортном банке Украины «Укрэксимбанке».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы группы.
Сообщается, что кредитный портфель реструктурирован сроком на 15 лет.
Отмечается, что в связи с девальвацией гривны компания WOG приняла участие в программе Госбанка по реструктуризации заемщика, что позволит сохранить устойчивые темпы роста, а также погашать кредитные обязательства перед банком.
Справка Finance.ua
- Сеть автозаправочных станций под брендом WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины.
- Компания импортирует нефтепродукты с заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран.
- Ежегодный импорт нефтепродуктов компании составляет более 1 млн т.