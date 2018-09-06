Под пенсионную реформу в Украине перезапустят фондовый рынок — новые правила

В Украине собираются полностью переписать действующие правила работы фондового рынка. Независимая ассоциация банков для этого проработала с финансистами законопроект №9035, а и.о. главы финкомитета Верховной Рады Михаил Довбенко на пару со своим заместителем Русланом Демчаком зарегистрировали его в парламенте.

Цель законодателей — раскачать украинский рынок ценных бумаг, который больше 20-ти лет находится в зачаточном состоянии, и чаще всего используется для переброски денег между предприятиями и других схем. Не только из-за любви нашего бизнеса к сомнительным проводкам или из-за нехватки средств, но еще и из-за дефицита инструментов.

«На нашем рынке сейчас нет ликвидных рыночных инструментов, кроме облигаций внутреннего госзайма. Акции украинских предприятий неликвидны, облигации почти никто не выпускает за редкими исключениями. Спроса нет, потому что большие риски, отсутствует нормальное регулирование, инфраструктура и так далее», — отметил в разговоре с UBR.ua директор аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Сказывается и нежелание владельцев украинского бизнеса терять полный контроль над своими предприятиями, а также несовершенство корпоративного управления и неготовность инвесторов рисковать.

«Инвесторы не готовы вкладывать деньги в турбулентный реальный сектор, а собственники не спешат делиться доходом и достоверной информацией о своем бизнесе. Другая проблема — отсутствие развитой инфраструктуры. Она не развивается, потому что рынок отсутствует», — отметила UBR.ua партнер АО «СК Груп» Юлия Курило.

Законопроектом №9035 подразумевается множество нововведений:

Описывается и легализуется несколько новых видов ценных бумаг: кредитные ноты, депозитарные расписки, фондовые варранты.

Детально выписывается деятельность профессиональных участников рынка капитала со всеми правами и обязанностями: торговцев финансовыми инструментами, депозитариев, клиринговых учреждений, компаний по управлению активами, бирж и т.д.

Вводятся правила для дефолтов по облигациям, описывается механизм защиты прав держателей в подобных случаях.

Определяются системно важные участники рынка капитала (по аналогии с системно важными банками).

Выписываются механизмы, которые позволяют валютное хеджирование рисков для инвесторов.

Детально выписывается понятие дериватива для рынка ценных бумаг (ранее применяемое для валютных операций).

При подготовке законопроекта явно учитывался опыт соседней Польши, которая в течение нескольких лет превратила свой рынок ценных бумаг в крупный европейский хаб для инвесторов. Секрет успеха соседей кроется в четырех пунктах:

Общенародная приватизация промышленности по рыночной цене.

Введение трехуровневой пенсионной системы.

Активная реклама среди граждан рынка ценных бумаг.

Судебная реформа.

По итогам реформ экономика получила массовый приток внешних и внутренних инвесторов, благодаря которым Польша — единственная страна в ЕС — избежала рецессии во время кризиса 2008-2009 годов.

Однако из списка видно, что польский опыт не аналогичен украинскому. В нашей стране всенародная приватизация провалилась и стала олигархической. И обыватели не интересуются ценными бумагами. Все, что сделано пока — это принята часть законов по судебной реформе, которая проводится лишь на бумаге. А также сделаны первые шаги к пенсионной реформе — по первому ее уровню. Законопроект под второй уровень только внесен в Раду. И готовится сопутствующее законодательство, к которому можно отнести и вышеупомянутый законопроект №9035 — он создает инфраструктуру для вложений негосударственных пенсионных фондов, которым нужно будет не просто собирать деньги населения, но и зарабатывать на них.

«Если этот закон будет принят, то он может создать новую инфраструктуру фондового рынка и приблизить его к европейскому. Теоретически можно будет проводить IPO (первичные публичные размещения акций), рыночные размещения облигаций, акций, выпускать какие-то деривативы на эти инструменты и так далее. Он создает предпосылки для развития полноценного фондового рынка в Украине. Однако спроса на эти активы сейчас нет. Единственный вариант, который я вижу, — это принудительный ввод так называемого второго уровня пенсионной системы», — отметил Александр Паращий.

От обывателей пока не ждут большой активности на фондовом рынке. Уж точно не на начальной стадии его полноценного формирования.

«На фоне нестабильности в банковском секторе, а также продолжающейся девальвации гривны спрос на накопления на альтернативную пенсию в нацвалюте будет скорее вялым. Хотя украинцы отличаются смелостью и открыты новым идеям заработать. Достаточно вспомнить МММ, фонды взаимного кредитования, финансовые компании — когда повышенные проценты, создавали повышенные риски и тем не менее люди активно вкладывали в них деньги», — заметила Юлия Курило.

Алексей Ярмоленко