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Ежедневно в Украину с таможни поступает 1,5 млрд грн

Ежедневно в Украину с таможни поступает 1,5 млрд грн

Объем ежедневных платежей, поступающих по линии таможни Государственной фискальной службы, увеличился до 1,5 млрд грн.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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«Активное использование таможенных сканеров, которые в автоматическом режиме сканируют контейнеры и грузовики, позволяет давать реальную оценку стоимости товара груза», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в Украине правоохранители получили доступ к базам данных и могут в режиме реального времени анализировать ситуацию на границе и исключать злоупотребления.

«Ежедневные поступления таможни выросли до 1,5 млрд грн. Это средства, которые принадлежат гражданам, и никто не имеет права их забрать. Наша задача – наполнить государственную казну», – сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По данным Государственной фискальной службы, с момента объявления кампании «Украина без контрабанды» – с 21 июня по 10 сентября – объем таможенных платежей вырос на 14,6 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Особое внимание уделяется разрушению существующих «теневых» схем с коррупционной составляющей, в которых задействованы уполномоченные должностные лица», – говорится в сообщении.

По материалам Комментарии
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