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Почему ограничивают продажу жетонов в метро - руководитель метрополитена

Почему ограничивают продажу жетонов в метро - руководитель метрополитена

В кассах метрополитена Киева продают один жетон в одни руки. В автомате пассажир может купить любое количество жетонов.

“Такие меры приняли, чтобы уменьшить убыточность предприятия и оптимизировать расходы. В то же время столичный метрополитен сохранил удобство и качество обслуживания”, – рассказал руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский.

В 2014-м около 80% пассажиров пользовались жетонами. Сегодня их количество уменьшилось до 30%.

“Сегодня в обороте находится около 2,5 млн жетонов старого запаса. С 2014-го мы не покупали новые. Конечно, приходится чаще проводить инкассации, но появились возможности оптимизировать штат и перевести людей на более нужные, дефицитные профессии. Речь идет о контролерах, дежурных и заместителях начальников станций, электриках”, – говорит Брагинский.

По его словам, пассажиры могут сэкономить, если будут пользоваться бесконтактной картой. Тогда разовая поездка будет стоить не 8 грн, а 6,5 грн.

По материалам Економічна Правда
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