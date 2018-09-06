Японский банк предсказал валютный кризис в Украине

Семь стран с развивающейся экономикой, – Шри-Ланка, Южная Африка, Аргентина, Пакистан, Египет, Турция и Украина – склонны к риску валютного кризиса.

Об этом говорится в обзоре аналитиков японского Nomura Holdings.

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Пять государств из этого списка уже переживают валютный кризис или выполняют программу Международного валютного фонда. В их число не входят ЮАР и Пакистан.

В наименьшей степени риску кризиса подвержены рынки восьми развивающихся стран, – это Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины, Россия и Таиланд, сообщают аналитики банка во главе с Робертом Суббараманом.

“Учитывая то, что инвесторы уделяют больше внимания рискам развивающихся рынков, важно не объединять все страны emergency market в однородную группу. Модель выявила длинный список стран, где вероятность полномасштабного кризиса весьма невелика”, – говорится в отчете.

Аналитики Nomura пришли к таким выводам, используя модель раннего выявления валютных кризисов под названием “Дамокл”, которая была разработана для 30 развивающихся стран.

В модели используются различные показатели, в том числе валютные резервы, уровни задолженности, процентные ставки и покрытие импорта.