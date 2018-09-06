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Польша хочет сократить количество разрешений для украинских автоперевозчиков

Польша хочет сократить количество разрешений для украинских автоперевозчиков

В Министерстве инфраструктуры Украины (МИУ) подтвердили желание Польши сократить количество разрешений для украинских грузоперевозчиков.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“У нас были переговоры с польской делегацией. И действительно, прозвучала такая позиция (сократить количество разрешений на грузовые перевозки с 200 до 130 тыс., – ред.). Это было для нас странно, потому что перед тем мы говорили об увеличении таких разрешений”, – сказал министр.

Кроме этого, как отметил Омелян, во время встречи с комиссаром транспорта Польши обсуждался вопрос полной либерализации автомобильного сообщения.

“Мы считаем, что любые сокращения будут деструктивно влиять на двустороннюю торговлю и торговлю с Европейским Союзом”, – добавил Омелян.

По материалам РБК-Украина
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