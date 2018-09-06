Samsung открыла новый центр по разработке ИИ

Компания Samsung Electronics заявила об открытии уже шестого научно-исследовательского центра, связанного с разработками в области искусственного интеллекта.

Новый центр расположился в Нью-Йорке, до этого Samsung открыла центры по разработке ИИ в Южной Корее, Великобритании, Канаде, России и Кремниевой Долине (США).

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Возглавил центр Дэниел Ли (Daniel D. Lee), известный специалист по разработке искусственного интеллекта и робототехники, который присоединился к Samsung в июне этого года.

Ранее Samsung заявила о своих намерениях расширить подразделение, связанное с разработкой ИИ. К 2020 году в компании будут работать более 1000 человек в данном направлении.

Представители нового центра заявили, что они намереваются создавать инновации, которые упростят жизнь людей во всем мире.