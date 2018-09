В Великобритании запустили самую крупную в мире морскую ветроэлектростанцию

В Ирландском море, омывающем берега Шотландии, Республики Ирландия и Северной Ирландии, официально запустили крупнейшую в мире морскую ветроэлектростанцию Walney Extension.

Walney Extension, занимающая участок размером с 20 000 футбольных полей, имеет мощность в размере 659 МВт, чего достаточно для обеспечения электричеством 590 000 домов.

Этот проект знаменует заметный скачок в развитии технологий преобразования энергии ветра в электричество с момента завершения строительства крупнейшей на тот момент британской шельфовой ветряной электростанции London Array, запущенной в эксплуатацию в июле 2014 года.

Новая ветроэлектростанция использует наполовину меньше турбин, но вместе с тем мощнее London Array, мощность которой составляет 630 МВт. Однако ей недолго придётся носить титул самой мощной, поскольку сейчас проводится перестройка ветропарка вокруг британского побережья и вскоре появятся ещё более крупные ветропарки.

Ветроэлектростанция East Anglia One компании ScottishPower будет ещё мощнее. Когда её откроют в 2020 году, её мощность составит 714 МВт. У крупнейшей энергетической компании Дании Ørsted A/S в работе ещё более масштабные схемы, включая Hornsea One и Two (1200 МВт и 1800 МВт соответственно) у побережья Йоркшира.