Межбанк: доллар не пускает выше 28,22/28,25 нехватка гривневого ресурса

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,27/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева заметно понизились и обосновались на уровне 28,19/28,24 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки резкого сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 53 431,1 млн грн к отметке 40 723,7 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.12 безналичный рынок доллара сменил настроение – котировки «американца» приподнялись, обосновавшись на отметке 28,20/28,25 UAH/USD. Текущая ликвидность низкая.

Около 10.30 Киева котировки доллара на межбанке выросли к 28,24/28,27 UAH/USD.

По состоянию на 10.54 котировки «зеленого» безнала прекратили рост и даже немного откатились (28,23/28,25 UAH/USD). Рынок доллара в равновесии спроса и предложения. Нехватка гривневого инструмента заставила курс СКВ немного откатиться.

К 11.09 Киева котировки безналичного «американца» на межбанке консолидировались в диапазоне 28,22/28,25 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей с низкими оборотами.

По состоянию на 11.30 котировки доллара на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков немного понизились: 28,19/28,22 UAH/USD. На рынке снова проблемы с гривневым ресурсом.

«Нетвердая» попытка «зеленого» ралли на межбанке, сменившаяся символическим откатом, сопровождалась снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,40/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Динамика противоречит заметному падению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,270 / 28,295

евро – 32,731 / 32,757

российский рубль – 0,4063 / 0,4070

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1564/ 1,1565

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