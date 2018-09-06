Минобороны США потратит $2 млрд на ИИ

Министерство обороны США потратит в течение следующих пяти лет 2 млрд долларов на различные разработки в области искусственного интеллекта, — пишет Washington Post.

Основная часть проектов создается сотрудниками Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA).

Речь идет о десятках проектов, все они направлены на улучшение возможностей искусственного интеллекта и системы обороны США. Специалисты DARPA работают над наделением машин возможностью общаться и думать так же, как это делают люди.

Также правительство заинтересовано в использовании технологий на базе систем искусственного интеллекта, которые позволят роботам быстро выявлять в сети видеоролики, изображения и аудиозаписи с отслеживаемым и потенциально опасным контентом.

В ближайшие годы искусственный интеллект будет оказывать неоценимую помощь людям, делая выводы на базе имеющейся информации и объясняя, каким образом были получены те или иные выводы.