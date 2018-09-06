Проблемы с НДС: налоговики не имеют права всегда требовать товарные накладные

Верховный суд встал на сторону бизнеса — заявил, что ТТН не может быть определяющим фактором.
По результатам проверок налоговые органы часто оспаривают правомерность формирования налогоплательщиками расходов и налогового кредита налога на добавленную стоимость по договорам поставки при отсутствии товарно-транспортных накладных (ТТН), оформленных надлежащим образом. Об этом говорится в заключении отдела налогового и юридического консультирования KPMG.
В нем отмечается, что основным аргументом налоговых органов в подобных ситуациях служит то, что отсутствие у плательщика ТТН свидетельствует о нереальности осуществления операций поставки.
В тоже время Верховный суд, рассматривая дело №826/11879/13-a, не согласился с фискалами. На него сослались аналитики KPMG, уточнив аргументацию суда:
- Наличие ТТН на перевозку товарно-материальных ценностей не служит определяющим фактом при формировании базы налогообложения по налогу на прибыль и НДС операций по договорам поставки.
- Наличие ТТН является обязательным для налогообложения операций по договорам перевозки.
- ТТН служит доказательством факта перевозки (перемещения) товара, тогда как факт передачи товара и, соответственно, приобретения права собственности на него, должен подтверждаться расходной накладной.