Укрзализныця перевезла в августе в скоростных поездах рекордное количество пассажиров

Скоростным поездами в августе 2018 года воспользовалось 548 тысяч пассажиров. Это новое достижение с момента внедрения в Украине скоростного движения.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Ежегодно, а то и ежемесячно мы наблюдаем стремительный рост количества пассажиров, которые выбирают скоростные поезда. Так, в прошлом месяце зафиксировано рекордное количество перевезенных скоростными поездами пассажиров — 548 тысяч», — отметил руководитель Укрзализныци.

По его словам, эти поезда выполнили 854 рейса, а их заполняемость составила 100%.

«Количество перевезенных пассажиров в августе 2018 года увеличилось на 26 тыс. человек по сравнению с августом 2017-го, а в целом за 8 месяцев 2018 года поездами «Интерсити» и «Интерсити+» перевезено почти 3,9 млн пассажиров», — добавил Кравцов.

На сегодня скоростные поезда осуществляют рейсы из столицы Украины в Харьков, Львов, Запорожье, Днепр, Покровск, Константиновку, Одессу, Тернополь и другие областные центры, а также в международном сообщении в Перемышль.

Самыми популярными для путешествий скоростными поездами остаются харьковский, днепропетровский и львовский направления. Также ежегодно растет спрос на перевозки в Одессу, куда традиционно в летний период курсируют две пары поездов утром и во второй половине дня — № 761/762 и № 763/764.