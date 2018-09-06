Олег Добровольский: про отчетность налогоплательщиков по контролируемым операциям

Налогоплательщики, которые в своей деятельности работают с контролируемыми операциями (КО) в сфере трансфертного ценообразования, систематически сталкиваются с вопросом идентификации контрагентов-нерезидентов в соответствии с требованиями статьи 39 Налогового кодекса.

Учитывая, что положения этой статьи постоянно трансформируются, а перечень оснований для отнесения операций к контролируемым увеличивается и детализируется, практическое их применение требует углубленного исследования каждой хозяйственной операции, стороной которой выступают контрагенты-нерезиденты. И не только они.

Специфика осуществления внешнеэкономических операций, в том числе покупки-продажи, где сторонами выступают резиденты Украины – комитент и комиссионер, заключается в следующем:

Комитент поручает, а комиссионер обязуется по поручению комитента за плату осуществить от своего имени и за счет средств комитента определенные договором юридически значимые действия.

Как пример, осуществить реализацию на экспорт товара, принадлежащего комитенту, заключить экспортные договора (контракты) покупки-продажи, оформлять и подписывать другие документы в интересах комитента, а также осуществлять другие действия, необходимые для выполнения поручений комитента.

При этом, в рамках действия договора комиссии, право собственности на товар от комитента к комиссионеру не переходит, вопрос установления цены на экспортный/импортный товар, который продается/покупается зависит от волеизъявления комитента, то есть комиссионер выполняет посредническую функцию.

На практике нередко также случается, что условиями договора комиссии не предусмотрена передача комиссионером комитенту всех документов, которые свидетельствуют про юридические действия, которые комиссионер совершил в интересах комитента.

То есть, комитент, не будучи стороной заключенных договоров, не может объективно и в полной мере идентифицировать всех контрагентов-нерезидентов в порядке, установленном статьей 39 НКУ и, соответственно при соблюдении остальных критериев отнесения операций к контролируемым, возникает логичный вопрос: кто именно должен подавать отчет по контролируемым операциям: комитент и комиссионер?

Верховным Судом Украины 27.04.2018 по делу 826/1628/17 по этому вопросу вынесено окончательное постановление, согласно которому обязанность подавать отчет по контролируемым операциям возложена на комитента.

Аргументы, которые приведены Верховным судом Украины следующие:

цена и вид товара есть существенным условием договора комиссии, комиссионер не может определять их самостоятельно, по своему усмотрению;

право собственности на товар переходит непосредственно от комитента к покупателю (нерезиденту);

хозяйственная деятельность комитента по продаже (реализации) товаров по договорам комиссии осуществляется через другое лицо-комиссионера (посредника), для которого эти операции не являются продажей, что находится в полном соответствии положениям НКУ (пп.14.1.36 и 14.1.202).

Приведенное постановление может дать новый импульс для системной фискальной отработки внешнеэкономических операций крупных налогоплательщиков, которые осуществляются через комиссионеров- резидентов.

И что скрывать, накопленная информационная база, в том числе электронного декларирования таможни, а также сформированная при проверках комиссионеров-резидентов, полученная из других источников, у фискальных органов имеется.

Хотя налогоплательщикам и есть время подготовится, так как термин отчета по контролируемым операциям за 2017 год истекает 1 октября текущего года, не лишним будет пересмотреть операции предыдущих лет.

В случае необходимости, подать уточняющий отчет, что правда не освободит от ответственности, предусмотренной пп.120.3 НКУ. Во всяком случае, уже при проведении документальных проверок плательщик такого права – подать уточняющий отчет – лишится.

Необходимо подчеркнуть, что уплата штрафных санкций за неподачу отчета по контролируемым операциям не освобождает налогоплательщика от обязанности по его подаче и подготовке документации по трансфертному ценообразованию.

Учитывая вышесказанное, а также то что размер штрафных санкций за нарушения процедуры отчетности по контролируемым операциям за прошлые периоды неуклонно приближается к 0,5 млн грн, а за 2017 год составляет уже 528,6 тыс. грн, можно предложить некоторые практические рекомендации налогоплательщикам, которые отвечают критериям НКУ по сумме дохода и которые осуществляют ВЭД, в том числе через других юридических лиц-резидентов:

проведение правового (юридического) анализа положений, заключенных внешнеэкономических договоров с участием комиссионеров на предмет отражения в них существенных условий (определение ценообразования, вид товара и прочее);

проведение одноразовой «инвентаризации» документальных подтверждений юридических действий, осуществленных комиссионером;

определение (идентификация) контрагентов-нерезидентов, которые были сторонами договора/договоров, заключенных комиссионером, и суммы сделок, проведенных с ними;

анализ контрагентов-нерезидентов на предмет установления страны (территории) их регистрации, определение организационно-правовых форм таких нерезидентов, с целью установления включения их в перечни, утвержденные КМУ для реализации пп.39.2.1.2 НКУ ;

принятие взвешенного управленческого решения про отражение операций в отчете по КО и трансфертной документации.

В заключении хочется подчеркнуть, что организация этой работы предполагает системный характер, и те налогоплательщики, которые стремятся работать в правовом поле проводят ее силами своих специально созданных подразделений, или в случае необходимости привлекают профильных специалистов.

Олег Добровольский, партнер ЮО ID Legal Group