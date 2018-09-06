Миграционная служба оформила в этом году 3,4 миллиона загранпаспортов

Государственная миграционная служба Украины оформила в августе 2018 года почти 119 тысяч ID-карт, удостоверяющих личность, и более 411 тысяч паспортов для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Всего с начала 2018 года оформлено более 843 тысяч ID-карт и свыше 3,4 млн загранпаспортов.

В мае этого года ГМС оформила почти полмиллиона ID-карточек, удостоверяющих личность, и более двух миллионов паспортов для выезда за границу.

В течение первого года безвизового режима Государственная миграционная служба оформила более 5 миллионов биометрических загранпаспортов.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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