В Евростате показали, как изменились цены в ЕС с 2000 года

Наибольший рост зарегистрирован на алкогольные напитки и табак, а также в сфере образования, где цены выросли более чем на 90%.

В то время как общий уровень инфляции в ЕС с начала тысячелетия можно считать умеренным, аналитики наблюдают значительные колебания цен.

Соответствующие данные приводит Евростат – статистическое бюро ЕС.

В период с 2000 по 2017 год цены в ЕС выросли в целом на 36%. Наибольший рост зарегистрирован на алкогольные напитки и табак, а также в сфере образования, где цены выросли более чем на 90%. Цены за «жилье, воду, электричество и газ», а также «рестораны и гостиницы» выросли более чем 55%.

Цены на одежду и обувь оставались практически стабильными, в то время как цены на коммуникации снизились более чем на 20 %.