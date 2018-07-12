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Путин подписал указ о продлении контрсанкций в 2019 году

Путин подписал указ о продлении контрсанкций в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который продлевает срок продовольственного эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2019 года. Сам документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Как известно, первый указ о контрсанкциях Путин подписал 6 августа 2014 года. Уже на следующий день на основании этого документа правительство ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда товаров. Затем список стран расширился, а перечень товаров корректировался.

Ранее Россия ввела дополнительные пошлины на ряд американских товаров в размере от 25% до 40% в ответ на применение Соединенными Штатами дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Сообщается, что под действие повышенных ответных пошлин подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно. Ранее сообщалось, что Россия собирается вводить ответные пошлины на товары из США, которые имеют российские аналоги на рынке страны.

По материалам Сегодня
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