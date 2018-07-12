20-летняя девушка сорвала 36-миллионный джек-пот в Euromillions

20-летняя жительница Эльзаса выиграла 36 млн евро в лотерее Euromillions.

Об этом сообщает Le Parisien.

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«Победительница пришла в пункт продажи лотерейных билетов и подтвердила выигрыш, но пожелала остаться неизвестной», – сообщило издание.

«Я прыгала от счастья», – рассказала победительница при оформлении выигрыша.

Девушка стала самой молодой участницей лотереи, которая получит такой большой выигрыш.

Сорвать джек-пот удалось в розыгрыше 19 июня, благодаря угаданным пяти цифрам (7-19-26-42-50), а также двум дополнительным (4-9).

По статистике в лотерее Euromillions чаще всего получают выигрыш игроки в возрасте 35-49 лет – 46% победителей, более 50 лет – 36%. На третьем месте – 25-34 года – 17%. Из участников от 18 до 24 лет выигрывает только 1%.