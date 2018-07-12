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Трамп добился от партнеров по НАТО до $40 млрд на оборону дополнительно

Трамп добился от партнеров по НАТО до $40 млрд на оборону дополнительно

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, что в ходе саммита Североатлантического альянса партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону “до невиданного ранее уровня”.

“Мы добились невероятного прогресса. Все согласились значительно увеличить свои обязательства. Они поднимут их до уровней, о которых ранее даже не думали”, — сказал президент США.

Он отметил, что лишь 5 из 29 стран альянса выполняли свои обязательства по 2% ВВП на оборону.

“Их обязательства были 2%, но они будут больше, чем сейчас… Мы оцениваем, какие там будут цифры. Но уже сейчас мы говорим о $33 млрд дополнительного финансирования за исключением США”, — объявил Трамп.

“Присутствующие на саммите НАТО люди сделали взнос, который никогда раньше не делали”.

При этом Трамп предполагает, что в будущем следует выйти на 4% ВВП. Но в ближайшие годы следует, чтобы все страны НАТО выплачивали хотя бы предусмотренные 2% ВВП на оборону.

Он допустил, что окончательная цифра по дополнительным расходам может быть и более $40 млрд. При этом отметил, что США выделяют почти 90% от общих расходов на оборону стран НАТО.

“Вчера я им (партнерам по НАТО — Ред.) сообщил, что крайне недоволен тем, что происходит (с финансированием на оборону — Ред.), и они согласились увеличить взносы. И я сейчас очень счастлив. НАТО сейчас значительно сильней, чем два дня назад”, — подытожил Трамп.

По материалам Дело
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