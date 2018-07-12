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Украинский суд постановил взыскать с "Газпрома" 172 млрд грн штрафа

Украинский суд постановил взыскать с "Газпрома" 172 млрд грн штрафа

Киевский апелляционный суд направил поручение в арбитражный суд Москвы, которым требует взыскать с Газпрома штраф в размере 172 миллиарда гривен, наложенный в антимонопольном деле.

В то же время, на данный момент деталей поручения Московскому арбитражному суду нет.

Напомним, в январе 2016 года Антимонопольный комитет наложил на Газпром штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн.

За год – из-за пени – сумма удвоилась. В целом речь идет о взыскании с Газпрома в доход общего фонда бюджета Украины 171 млрд 931,8 млн грн.

К активам, которые правительство планирует арестовать, попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНЫЙГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».

По материалам hromadske.tv
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