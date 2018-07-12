Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1981 0

НБУ повысил учетную ставку

НБУ повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых с 13 июля 2018 года, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году.

По мнению Национального банка, снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов – дальнейшее оживление внутреннего спроса, активная трудовая миграция, усиление рисков относительно получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высокие инфляционные ожидания, снижение интереса инвесторов к активам развивающихся стран.

Более жесткая монетарная политика будет нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году.

“В июне 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась до 9,9% в годовом измерении и оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете (апрель 2018 года). Прежде всего это произошло благодаря заметному увеличению предложения продуктов питания в результате более благоприятных погодных условий и роста импорта. Кроме того, на стоимости импортируемых товаров, а также ценах на товары и услуги со значительной импортной составляющей в себестоимости благоприятно сказалось укрепление обменного курса гривны, что, в частности, было вызвано жесткой монетарной политикой Национального банка”, – говорят в НБУ.

Читайте также: В НБУ рассказали, на каком этапе находится внедрение е-гривны

Там отмечают, что влияние проинфляционных факторов усилится в дальнейшем, однако жесткая монетарная политика компенсирует их эффект и обеспечит снижение инфляции и ее возвращение в границы целевого диапазона в 2019 году.

При этом Национальный банк оставляет прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным на уровне 8,9%.

В то же время на уровень инфляции во второй половине 2018 и в 2019 году будет оказывать давление ряд факторов, эффекты которых, в отличие от повышения административно регулируемых цен и тарифов, должны быть компенсированы с помощью инструментов монетарной политики. Среди них:

  • более высокий, чем до сих пор ожидалось, внутренний спрос, в том числе за счет роста заработных плат и переводов от трудовых мигрантов;
  • спад интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран и отсрочки получения финансирования по программе сотрудничества с МВФ;
  • инфляционные ожидания, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.

Именно на компенсацию действия этих факторов направлено сегодняшнее решение Правления повысить учетную ставку.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018