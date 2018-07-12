НБУ повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых с 13 июля 2018 года, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году.

По мнению Национального банка, снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов – дальнейшее оживление внутреннего спроса, активная трудовая миграция, усиление рисков относительно получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высокие инфляционные ожидания, снижение интереса инвесторов к активам развивающихся стран.

Более жесткая монетарная политика будет нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году.

“В июне 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась до 9,9% в годовом измерении и оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете (апрель 2018 года). Прежде всего это произошло благодаря заметному увеличению предложения продуктов питания в результате более благоприятных погодных условий и роста импорта. Кроме того, на стоимости импортируемых товаров, а также ценах на товары и услуги со значительной импортной составляющей в себестоимости благоприятно сказалось укрепление обменного курса гривны, что, в частности, было вызвано жесткой монетарной политикой Национального банка”, – говорят в НБУ.

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Там отмечают, что влияние проинфляционных факторов усилится в дальнейшем, однако жесткая монетарная политика компенсирует их эффект и обеспечит снижение инфляции и ее возвращение в границы целевого диапазона в 2019 году.

При этом Национальный банк оставляет прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным на уровне 8,9%.

В то же время на уровень инфляции во второй половине 2018 и в 2019 году будет оказывать давление ряд факторов, эффекты которых, в отличие от повышения административно регулируемых цен и тарифов, должны быть компенсированы с помощью инструментов монетарной политики. Среди них:

более высокий, чем до сих пор ожидалось, внутренний спрос, в том числе за счет роста заработных плат и переводов от трудовых мигрантов;

спад интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран и отсрочки получения финансирования по программе сотрудничества с МВФ ;

инфляционные ожидания, которые продолжают превышать инфляционные цели Национального банка.

Именно на компенсацию действия этих факторов направлено сегодняшнее решение Правления повысить учетную ставку.