В НБУ рассказали, на каком этапе находится внедрение е-гривны

Национальный банк изучает целесообразность введения электронной гривны, а также отрабатывает вопросы технического выпуска таких денег.

Об этом во время круглого стола сказал начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк.

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“Проект электронная гривна продолжается. Сейчас идет пилотный проект по техническому выпуску электронной денежной единицы в Украине. Также остается вопрос изучения целесообразности выпуска НБУ электронной гривны. То есть здесь есть две составляющие. Первое — исследование целесообразности. Второе — это технический выпуск. С технической точки зрения есть высокий уровень готовности, о сроках внедрения и выхода за пределы пилота — это еще вопрос, который изучается”, — отметил Степанюк.