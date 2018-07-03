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Стало известно, когда в Украине введут электронный больничный

Стало известно, когда в Украине введут электронный больничный

Министерство охраны здоровья (Минздрав) планирует ввести в Украине электронный больничный лист до конца года.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк во время общения с журналистами.

“Сейчас у нас готовится концепция, которую мы вынесем на правительство. Там идут последние дискуссии… Цель поставлена такая: сделать электронный больничный до конца года”, – сказал он.

Ковтонюк пояснил, что министерство во время решения этого вопроса хочет уменьшить количество визитов пациента к врачу и уменьшить объем работы врача во время оформления больничного.

“Больничный – это не медицина. Это социальное страхование, вопросы выплат Фонда соцстрахования работодателю, то есть часть работы они должны делать. Единственное, что должен делать врач – это фиксировать. В общем, всю процедуру нужно упростить”, – добавил заместитель министра.

По материалам РБК-Украина
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